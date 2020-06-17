17 Haziran 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 111.042 0.09 EURO 7,7060 -0.07
USD 6,8510 0.12 ALTIN 378,650 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

DHA |  17 Haziran 2020 Çarşamba - 11:58 | Son Güncelleme : 17 06 2020 - 12:15

AFAD verilerine göre Şanlıurfa Hilvan'da saat 11.47'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi Kavaklık Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 11.47’de meydana geldi.
 
Yerin 7.66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman’dan da hissedilen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Karaköprü ilçesi Gazibey Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.
 

ETİKETLER

şanlıurfa deprem açıklama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.