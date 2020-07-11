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Şanlıurfa'da 120 ev karantinaya alındı

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 0:38 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 0:38

Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 120 evde karantina uygulaması başlatıldı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Birecik'te 29, Ceylanpınar'da 9, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 18, Harran'da 2, Karaköprü'de 13, Siverek'te 6, Suruç'ta 5 ve Viranşehir ilçesinde 22 ev karantinaya alındı. Kentteki 46 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.
 

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