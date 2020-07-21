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Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı

DHA |  21 Temmuz 2020 Salı - 0:03 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 0:03

Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 102 ev karantinaya alındı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
 
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
 
Bu kapsamda Birecik'te 9, Bozova'da 3, Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 11, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 46, Siverek'te 1, Suruç ve Viranşehir'de 5'er olmak üzere 102 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
 
Öte yandan, kentteki 78 evde karantina süresi sona erdi.

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Şanlıurfa corona virüs Covid-19
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