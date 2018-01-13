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Saniyeler içinde parçaladılar! Halk ortalık yerde...

13 Ocak 2018 Cumartesi - 10:24 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 10:24

"Açız" Diye Bağırdılar, Yakaladıkları Sığırı Saniyeler İçinde Parçalayıp Evlerine GötürdülerVenezuella'da halkın açlık yüzünden yakaladıkları bir sığırı ortalık yerde parçalayıp payına düşeni sırtlayarak götürmesi ilginç görüntülere sebep oldu.


Son günlerde hükümete karşı yapılan protestolarda dört kiişinin öldüğü Venezuella'da açlıkla mücadale eden köylülerin bir sığırı sopa ve taşlarla öldürüp etini paylaştıkları anların görüntüsü sosyal medya hızla yayıldı.
 
"AÇIZ" DİYE BAĞIRDILAR
 
Sığır, yediği darbelerden dolayı yere yığılınca daha fazla kişi etini paylaşmak için toplandı. Yerel yetkililere göre son günlerde yaklaşık üç yüz sığır bu şekilde öldürüldü. Köylüler sığıra vururken "Açız" diye bağırdı.
 
VİDEOYU MUHALEFET PAYLAŞTI
 
Muhalefet lideri Carlos Paparoni, ülkede yaşanan yemek sıkıntısını dile getirmek için videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı.

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