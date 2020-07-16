Sanıktan şaşırtan savunma: 'Taciz dokunarak olmuyor mu'

Eskişehir’de eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan İbrahim C., 8 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Taciz davasından da 5 ay 18 gün hapis cezası alan sanık, "Taciz dokunarak olmuyor mu? Ben hapisteyim. Nasıl taciz etmiş olabilirim. Sadece mektup yazdım" dedi.

Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanı karar duruşmasında, tutuklu sanık İbrahim C. (49) ve taraf avukatları hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları reddeden sanık İbrahim C., tahliye ve beraatini istedi. Sanığa ‘kasten yaralama’ suçundan 8 yıl 12 ay hapis cezası verildi.

“Taciz dokunarak olmuyor mu”

Ayrıca sanık İbrahim C. ile Marina D. arasında 7. Asliye Ceza Mahkemesinde ise taciz davası görüldü. Davanın karar duruşmasında Marina L.’nin avukatı, kimyasal madde atarak suç işleyen İbrahim C.’nin tutuklu bulunduğu süreçte 4 adet mektup yazarak tacizde bulunduğunu belirtti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın savunması herkesi şaşırttı. İbrahim C., “Taciz dokunarak olmuyor mu? Ben hapisteyim. Nasıl taciz etmiş olabilirim. Sadece mektup yazdım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme bu olayla ilgili ise sanığı 5 ay 18 gün hapis cezası verdi.

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