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- Sandıklı TOKİ kura sonuçları 2020 - TOKİ Afyon Sandıklı kura çekilişi ve 2+1 107– 3+1 46 Afyon Sandıklı TOKİ kura sonuçları 2020
Sandıklı TOKİ kura sonuçları 2020 - TOKİ Afyon Sandıklı kura çekilişi ve 2+1 107– 3+1 46 Afyon Sandıklı TOKİ kura sonuçları 2020
23 Temmuz 2020 Perşembe - 11:45 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 11:45
Sandıklı TOKİ kura sonuçları 2020 hakkındaki araştırmalar sürüyor. Afyon Sandıklı 4. Etap 250/100000 Konut Talep Örgütlenme Projesi başvurunda bulunan Afyonlular, Afyon Sandıklı TOKİ kura sonuçları 2020 sonuçlarını merak ediyor. 2+1 107 - 3+1 46 konutun hak sahibinin belirleneceği Sandıklı 4 etap TOKİ kura sonuçları saat 11.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Sandıklı kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Sandıklı TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nereden sorgulanır? İşte Afyon Sandıklı TOKİ kura sonuçları…
Sandıklı TOKİ kura sonuçları isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Afyonlular, Afyon Sandıklı çekiliş sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 107, 3+1 46 toplam 153 kişinin konut sahibi olacağı Afyon Sandıklı TOKİ kura sonuçları saat 11.00’de çekilmeye başlandı. İşte Sandıklı TOKİ kura sonuçları 2020…
TOKİ AFYON KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Afyon Sandıklı kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
SANDIKLI TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
AFYON SANDIKLI TOKİ KURA SONUÇLARI
Sandıklı TOKİ kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
SANDIKLI TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020