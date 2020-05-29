Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı

Corona virüsü pandemisi ile mücadelede alınan salgın önlemleri kapsamında 9 Nisan'da temeli atılan ve yapımı süren Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılan hastanenin son hali havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane açılışında önemli açıklamlarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Ömürlerini insan sağlığına adayan ve salgında yaşamını yitiren Hocalarımızın isimlerini ebediyete kazıdık. Biz kadirşinas bir milletiz. Bu yüzden buraya Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismini verdik.
"HEDEFLİYORUZ, BAŞARACAĞIZ"
Dünyada sağlık sisteminin çöktüğü dönemde, Türkiye yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Bu hastanemizi 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Başka bir özelliği daha var. Pist hemen burada. Diğer hastanemizde o şekilde. Uluslarası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde, bu piste inecek ve yürüme mesafesinde hastaneden yararlanabilecek. Sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Geçtiğimiz yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının katlanarak artmasını bekliyoruz. Böyle bir eseri bu kadar kısa sürede hazır hale getirmek dünya çapında bir başarıdır. Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin somut örneği olan bu hastaneler şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir.
190 ÜLKEDEN TALEP GELDİ
Şu an itibariyle 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi, 90'ı aşkın ülkeye her türlü sağlık ürünlerini gönderdik. Burada nazlanmadık. Bir başka adım son 18 yılda inşa ettiğimzi bin 576 hastane, 1 milyon 100 bine yaklaşan sağlık çalışanı seviyesine biz, hocalarımızın gayretleri ve altyapıyla ulaştık.
48 olan MR sayısını 906'ya, 323 olan tomogtafi sayısını bin 210'a, 889 olan yoğun bakım yatağını 40 bine, 618 ambulansı 5 bin 382'ye çıkarmamış olsaydık, bu başarıyı gösteremezdik. Muhalafetin bizi adeta topa tuttuğu Şehir hastanelerinin yüksek kapasitelerinin ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi gördük. 16 binin üzerindeki 11 şehir hastanemizin her birini dünya çapında inşa ettik.
DÜNYANIN BAŞKA YERİNDE BU SİSTEM YOK
Teşhis ve tedavi Genel Sağlık Sigortası kapsamına girdiği için vatandaşlarımız sıkıntı yaşamıyor. Diğer ülkelerin hiçbirinde böyle bir sistem yok. ABD dahil herkes parası varsa sağlık hizmeti alabiliyor. ABD ve Rusya bu işi çözemedi hepsi sıkıntıda. Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru ilerliyor.
Biz bu salgın döneminde özellikle Hollanda'da çalışan vatandaşlarımız ölüme terkedilmişti, ambulans uçakla aldırdık. Üstelik bu hizmetleri bütçemizi alt üst etmeyecek bir zeminde veriyoruz
Milli iradeden aldığı güçle bu kısır döngüyü kırmak için mücadele verenlerden bazıları darağacına gönderilmiş, bazıları da aynı akıbetle tehdit edilmiştir. Milletimizin 18 yıldır yanımızda yer alması bu mücadele silsilesinin devamıdır.
Biz burada 1008 odalı hastaneyi yaptık. Belediye başkanımız Şeyma Hanım 'Başkanım burada şehir hastanesi yapacaktı, ne oldu'... 1008 odalıyı süratle yaptık. Biz yap-işlet-devret sistemiyle bu hastaneleri yapıyoruz. Rönesans gibi bir yüklenici firma bulursak burada şehir hastanesine başlayabiliriz. Ama şimdilik acil bir durum yok.
BAKAN KOCA: TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılış töreninde konuştu.
Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:
"Sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak. Büyüyen sağlık turizmine katkı sağlayacak bu hastaneler depremden etkilenmeyen yatay bir mimariye sahip, 45 günde tamamlandı. Toplam alan 125 bin metrekare, 1008 yataklı. Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakım yatağına dönüştürülebiliyor. 100'e yakın diyaliz ünitesi bulunuyor.
Dünyayı etkisine alan koronavirüsle mücadelede ülkemiz örnek bir model sağladı. Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız. Ön safta yer alan sağlık çalışanları en fazla bu riski taşımaktadır.
Sağlık çalışanlarından yitirdiklerimiz oldu, değerli hocalarımız da yitirdiklerimiz aradındaydı. Okmeydanı Şehir Hastanemiz Cemil Taşçıoğlu'nun adını verdik, şimdi açılan acil tip hastanelerimize Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener'in adını veriyoruz
1008 YATAK KAPASİTESİ
Yaklaşık 184 bin metrekare alana kurulacak hastanenin bin 8 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olması amaçlanıyor. Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen, 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası, gerekli durumlarda yoğun bakım odasına dönüştürülebilecek.