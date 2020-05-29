Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı

Ömürlerini insan sağlığına adayan ve salgında yaşamını yitiren Hocalarımızın isimlerini ebediyete kazıdık. Biz kadirşinas bir milletiz. Bu yüzden buraya Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismini verdik.

"HEDEFLİYORUZ, BAŞARACAĞIZ"

Dünyada sağlık sisteminin çöktüğü dönemde, Türkiye yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Bu hastanemizi 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Başka bir özelliği daha var. Pist hemen burada. Diğer hastanemizde o şekilde. Uluslarası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde, bu piste inecek ve yürüme mesafesinde hastaneden yararlanabilecek. Sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Geçtiğimiz yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının katlanarak artmasını bekliyoruz. Böyle bir eseri bu kadar kısa sürede hazır hale getirmek dünya çapında bir başarıdır. Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin somut örneği olan bu hastaneler şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir.

190 ÜLKEDEN TALEP GELDİ

Şu an itibariyle 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi, 90'ı aşkın ülkeye her türlü sağlık ürünlerini gönderdik. Burada nazlanmadık. Bir başka adım son 18 yılda inşa ettiğimzi bin 576 hastane, 1 milyon 100 bine yaklaşan sağlık çalışanı seviyesine biz, hocalarımızın gayretleri ve altyapıyla ulaştık.

48 olan MR sayısını 906'ya, 323 olan tomogtafi sayısını bin 210'a, 889 olan yoğun bakım yatağını 40 bine, 618 ambulansı 5 bin 382'ye çıkarmamış olsaydık, bu başarıyı gösteremezdik. Muhalafetin bizi adeta topa tuttuğu Şehir hastanelerinin yüksek kapasitelerinin ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi gördük. 16 binin üzerindeki 11 şehir hastanemizin her birini dünya çapında inşa ettik.

DÜNYANIN BAŞKA YERİNDE BU SİSTEM YOK

Teşhis ve tedavi Genel Sağlık Sigortası kapsamına girdiği için vatandaşlarımız sıkıntı yaşamıyor. Diğer ülkelerin hiçbirinde böyle bir sistem yok. ABD dahil herkes parası varsa sağlık hizmeti alabiliyor. ABD ve Rusya bu işi çözemedi hepsi sıkıntıda. Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru ilerliyor.

Biz bu salgın döneminde özellikle Hollanda 'da çalışan vatandaşlarımız ölüme terkedilmişti, ambulans uçakla aldırdık. Üstelik bu hizmetleri bütçemizi alt üst etmeyecek bir zeminde veriyoruz

Milli iradeden aldığı güçle bu kısır döngüyü kırmak için mücadele verenlerden bazıları darağacına gönderilmiş, bazıları da aynı akıbetle tehdit edilmiştir. Milletimizin 18 yıldır yanımızda yer alması bu mücadele silsilesinin devamıdır.

Biz burada 1008 odalı hastaneyi yaptık. Belediye başkanımız Şeyma Hanım 'Başkanım burada şehir hastanesi yapacaktı, ne oldu'... 1008 odalıyı süratle yaptık. Biz yap-işlet-devret sistemiyle bu hastaneleri yapıyoruz. Rönesans gibi bir yüklenici firma bulursak burada şehir hastanesine başlayabiliriz. Ama şimdilik acil bir durum yok.

"VERİLEN SÖZ NE İSE TUTARIZ"

Açılış sonrası sonrası sağlık çalışanlarıyla kısa bir sohbette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili soruya cevap vererek, "Verilen söz ne ise tutarız" ifadelerini kullandı.