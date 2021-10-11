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Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

AA |  11 Ekim 2021 Pazartesi - 0:22 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 0:22

İstanbul Sancaktepe'de balkondan aile üyelerine ateş açan kişi, sokaktaki iki bekçiyi yaraladı.


Merve Mahallesi Mina Sokak'taki evde aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle balkona çıkan Y.C. sokağa çıkan aile üyelerinin üzerine ateş açtı.
 
2 bekçi yaralandı
 
Bu sırada sokakta devriye görevi yapan bekçiler A.G. ve B.Y. olaya müdahale etmek isterken silahtan çıkan saçmalarla yaralandı.
 
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, Özel Harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Yaralı bekçiler hastaneye kaldırıldı
 
Yaralı bekçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
Polis, sokakta güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri, yaralanmanın gerçekleştiği alanda çalışmalarda bulundu.
 
Zanlı Y.C. ateş açtığı silahla olay yerinde gözaltına alındı.

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Sancaktepe bekçi balkon
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