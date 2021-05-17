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Sanayici, tüccar ve büyük şirketlere nefes kredisi! Hangi bankalar kredi verecek? Esnafa kredi desteği açıklandı!

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 19:53 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 19:54

Binlerce esnaf bekliyordu! Ve belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı. Esnafa yeni destek paketi uygulamaya konulacak. Müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Kontrollü normalleşme dönemi ve 1 Haziran sonrası dönem Kabine toplantısında sürecin artıları ve eksileri masaya yatırıldı ve tüm detaylar görüşüldü. Hükümet esnafa nefes aldıracak yeni destek paketini devreye aldı. Sektöre can suyu olacak faizsiz kredi desteğinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıkladı. Peki, Esnafa faizsiz kredi desteği nasıl verilecek? Hangi bankalar esnafa faizsiz kredi verecek? Esnafa destek kredisi şartları ne? Nasıl başvuru yapılır? Esnaf kredisinden kimler faydalanacak? İşte esnaf kredisi şartları ve ödeme koşulları!


Türkiye'de tam kapanma sonrası 2 haftalık kontrollü normalleşme süreci resmen başladı. Yeni dönemin ilk gününde Türkiye'de gelinen nokta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı'nda toplanan Kabine toplantısında etraflıca değerlendirildi. Süreçten doğrudan etkilenen esnaf için hükümet düğmeye bastı ve Kabine'de tüm seçenekler masaya yatırıldı. Salgının olumsuz etkilerini bertaraf etmek için hükümet esnafa can suyu olacak faizsiz kredi desteğini devreye alıyor. Toplantının ardında kameralar karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı kararlarını ve esnafa verilecek faizsiz kredi desteğinin detaylarını açıkladı. Peki,  Esnafa faizsiz kredi desteği nasıl verilecek? Hangi bankalar esnafa faizsiz kredi verecek? Esnafa destek kredisi şartları ne? Nasıl başvuru yapılır? Esnaf kredisinden kimler faydalanacak? İşte esnaf kredisi şartları ve ödeme koşulları!
 
Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa yönelik yeni kararları açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 
 
"1 milyon 200 bin vatandaşımız esnafa verdiğimiz destekten yararlandı. Kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon, işsizlik ödemesinden 1 milyonun üzerinde vatandaşımız faydalanmıştır. Bu desteklerin tutarı şimdiden 50 milyar lirayı bulmuştur. 5 milyonun üzerinde haneye nakit yardımı yaptık. Tüm bu nakdi ödemelerin tutarı 134 milyar TL gerçekleşirken bu rakam hazarin sonu 181 milyar lirayı bulacaktır. Bugüne kadar 206 milyar lirayı bulan borç ertelemenin tutarı yıl sonunda 219 milyar liraya ulaşacaktır.
 
Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz. 
 
1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.
 
2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz.
 
ŞİRKETLERE NEFES KREDİSİ 
 
Salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de “nefes kredisi” adı altında kolaylık sağlayacak yeni bir adım atıyoruz."
 
 
 

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