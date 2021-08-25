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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "araç kiralama işinde açık ihale yapılmadığı" iddialarına yanıt

AA |  25 Ağustos 2021 Çarşamba - 23:14 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 23:14

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kısıtlı süreyi kapsayan araç kiralama ihalesinin doğrudan kamu hizmetlerine dokunan işlerinin aksamaması için zaruri haller nedeniyle geçici kiralamayla yapıldığını ve işlemlerin hepsinin kanuna uygun olduğunu bildirdi.


Bakanlıktan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın bugün  medyada yer alan "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının araç kiralama ihalelerinin  açık ihale yerine 21/b kapsamında yapıldığı" yönündeki beyanları üzerine yazılı  açıklama yapıldı.
 
Kamu İhale Kanunu’nda 21/b kapsamında yapılan ihalelerin şartlarının  belirtildiğinin altı çizilen açıklamada, "Bu şartlar sadece salgın hastalık gibi  beklenmedik durumları içermemekte, idare tarafından önceden öngörülemeyen  olayların ortaya çıkması da açıkça 21/b kapsamına girmektedir. Nitekim  Bakanlığımız, önceki dönemlerde olduğu gibi merkez teşkilatı için ilgili kanunun  19/a kapsamında iki ayrı açık ihale gerçekleştirmiştir." değerlendirmesinde  bulunuldu.
 
Söz konusu ihalelerin hiçbir firmanın teklif vermemesi nedeniyle iptal  edildiği hatırlatılan açıklamada, "Bu durum üzerine, son ihalede kiralanan  araçların süresi dolacağından, bakanlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için  geçici kiralama yapılma zarureti hasıl olmuştur. Bu ihaleler de tamamen kanuna  uygun şekilde 21/b kapsamında hızlıca gerçekleştirilmiştir. Bu geçici süreden  sonra, 14 Temmuzda gerçekleşen 19/a kapsamındaki üçüncü açık ihaleye firmalar  teklif vermiş ve 28 aylık kiralama gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatının hizmet aracı kiralama işinin  ise yine aynı şekilde 19/a kapsamında açık ihale yöntemiyle gerçekleştirildiği  ancak ihale sürecinde Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazdan dolayı yine bakanlık  hizmetlerinin aksamaması için 21/b yöntemiyle 2 aylık geçici kiralama yapıldığı  aktarıldı.
 
İlgili itirazın sonuçlanması neticesinde ilk yapılan açık ihale  kapsamındaki kiralama hizmetinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
"Özetle bakanlığımızın 21/b kapsamında gerçekleştirdiği ve kısıtlı  süreyi kapsayan ihaleler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın doğrudan kamu  hizmetlerine dokunan işlerinin aksamaması için yukarıda belirtilen zaruri haller  nedeniyle yapılmış olup, bu işlemlerin hepsi kanuna uygundur. Yukarda ismi  zikredilen milletvekili, beyanatlarında "Ne yazık ki halktan toplanan vergilerle  oluşturulan bütçe, kamu yararı gözetmeksizin yandaşların ceplerine aktarılıyor"  ve "21/b usulüyle yapılan ihalelerin aynı firmalara verilmesi tesadüf müdür?"  şeklinde ifadeler kullanmıştır. Bakanlığımızın, yürüttüğü faaliyetleri sekteye  uğratmamak için yasal mevzuata uygun olarak zorunluluktan dolayı 21/b usulü ile  gerçekleştirdiği ihaleler incelendiğinde yüklenicilerin aynı firma olmadığı  açıkça görülecektir."
 
Süre kısıtı sebebiyle geçici süreyle yapılmak zorunda kalınan  ihalelerin "yandaşların ceplerine para aktarılıyor" şeklinde yorumlanmasının  alçak bir iftira olduğu, tüm bu çarpıtmalar için hukuk yoluna gidileceği  belirtilen açıklamada, "Bakanlık olarak alt segment ve yerli araç kullanımına  özen gösterildiği, bu hassasiyetin başta Sayın Bakanımız tarafından gözetildiği  kamuoyu tarafından yakından bilinmekteyken, bahsi geçen milletvekilinin  açıklamaları kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amaç taşımamaktadır." ifadesine yer  verildi.
 

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı araç kiralama kamu hizmetleri
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