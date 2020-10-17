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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlar uzaktan denetlenebilecek

AA |  17 Ekim 2020 Cumartesi - 11:35 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 11:35

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış kuruluşlar, doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlarda bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan denetlenebilecek.


 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların  Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler  Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.  Buna göre, Bakanlık, kapsam genişletme başvurusunda bulunanlar da  dahil olmak üzere başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve  değerlendirmelerde bulunabilmek amacıyla kuruluşun idari yapısını ve yetkinliğini  öncelikle yerinde denetleyecek. Doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi  olağanüstü durumlarda denetimler, bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan  gerçekleştirilebilecek.
 
  Denetim sonucunda değerlendirme raporu hazırlanacak ve kuruluşun  yeterli olmadığı tespit edilirse başvuru reddedilecek. Onaylanmış kuruluşun, görevlendirildiği teknik düzenleme veya  düzenlemeler kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetlerin yeterliliğinin izlenmesine  ilişkin denetimlerin yerinde yapılması öncelik taşırken, uzaktan denetim  olağanüstü durumlarda  yapılabilecek.
 

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