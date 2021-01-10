Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alıyor! Başvuru şartları!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan uzman yardımcılığı ilanına göre, Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerine giriş sınavı ile personel alınacak. Peki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yardımcılığı başvurusu nasıl yapılır? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvuru şartları!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerinde Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu yayınlandı. Peki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yardımcılığı başvurusu nasıl yapılır? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvuru şartları!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Bakanlığın merkez teşkilatı birimlerinde münhal bulunan toplam 50 (elli) Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere sözlü sınavla personel alınacak.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı için başvurular, 04 Ocak 2021 Pazartesi günü başladı. Başvurular, 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Başvurular Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren ve yukarıdaki tabloda fakülte veya bölümleri belirtilen ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS);

a) Mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama, matematik bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3,

b) Hukuk bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P4,

c) İktisat bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P14,

ç) İşletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24,

d) Kamu yönetimi bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P29,

e) Maliye bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P19,

f) Uluslararası ilişkiler bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P34,

g) İstatistik bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P12, puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

4) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 tarihinde veya bu tarihten sonra

doğmuş olanlar)

SINAV NASIL YAPILACAK? İŞTE SINAV KONULARI

İlanda sınavın kapsamı ve uygulanması ile şu bilgiler verildi:

"1) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve tarihi; sınav tarihinden en az 20 (yirmi) gün önce Bakanlık internet sitesinde (başvuru.sanayi.gov.tr) ilan edilecektir.

3) Sınava başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanarak alım yapılacak bölümler itibariyle ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dâhil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

5) Sınav konuları;

a) İktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye ve uluslararası ilişkiler grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

2) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku.

b) Hukuk grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku.

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.

c) Mühendislik grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları.

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel

Hukuk.

ç) Mimarlık, şehir ve bölge planlama, matematik ve istatistik grubunun yazılı sınav konuları:

1) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları.

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk.

6) Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

a) Yukarıda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b), (c), (ç), (d) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

7) Sözlü sınav puanı, adayın giriş sınavı başarı puanı olarak belirlenecek ve nihai başarı sıralaması, alım yapılan bölümlere göre ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek, giriş sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılacaktır.

8) Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılacaktır. Yedek adayların hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç ay için geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başarı sırasına göre atanacaklardır. İlan olunur."