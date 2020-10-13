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Sanayi üretimi verisi açıklandı

13 Ekim 2020 Salı - 10:04 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 10:13

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, ağustosta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık yüzde 10,4 yükseldi.


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