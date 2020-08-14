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Sanayi üretimi verileri açıklandı

14 Ağustos 2020 Cuma - 10:12 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 10:15

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi.


Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0.1 oranında arttı. Mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da aylık yüzde 17.6 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 azaldı.
 
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %17,6 ARTTI
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,8, imalat sanayi sektörü endeksi %19,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,7 arttı.
Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı
 
SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %16,9 AZALDI
 
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %20,2 azaldı.
 

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