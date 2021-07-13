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Sanayi üretimi rakamları açıklandı

13 Temmuz 2021 Salı - 10:07 | Son Güncelleme : 13 07 2021 - 10:07

Sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 40,7 yükseldi.


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