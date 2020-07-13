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Sanayi üretimi mayısta arttı

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 10:38 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 10:40

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Mayıs'ta aylık bazda sanayi üretimi yüzde 17.4 oranında artış gösterdi.


Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2, imalat sanayi sektörü endeksi %20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,3 azaldı.
 
 
Sanayi üretimi aylık %17,4 arttı
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,5, imalat sanayi sektörü endeksi %19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.
 
 
 

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