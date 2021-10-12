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Sanayi üretim rakamları açıklandı

12 Ekim 2021 Salı - 10:03 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 10:07

Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda yüzde 13,8 arttı.


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