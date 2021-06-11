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Sanayi üretim rakamları açıklandı

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 10:43 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 10:45

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 66 artış gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim  endeksi sonuçlarını açıkladı.
 
Buna göre, nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen  yılın aynı ayına göre yüzde 66 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde  de yıllık bazda yüzde 65,2 artış oldu.
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş  ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5, imalat sanayi  sektörü endeksi yüzde 72,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve  dağıtımı sektörü endeksi yüzde 26,6 arttı.
 
Sanayi üretiminde aylık veriler
 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda, mart  ayına kıyasla yüzde 0,9 azaldı.
 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı  sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi  yüzde 0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü  endeksi yüzde 1,3 düşüş gösterdi.
 
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın  aynı dönemine göre yüzde 63,5 artmasını bekliyordu. Nisan döneminde  arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 61,8 artacağını  öngörülmüştü.
 
 
 

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