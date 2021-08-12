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Sanayi üretim endeksi yüzde 23,9 yükseldi

AA |  12 Ağustos 2021 Perşembe - 10:13 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 11:00

Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda yüzde 23,9 artış gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim  endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda takvim etkisinden arındırılmış  sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 yükseldi. Sanayinin alt  sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi  geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24,8  ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi  yüzde 13,9 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde  23,7 artış oldu.
 
 Sanayi üretiminde aylık veriler
 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda  mayıs ayına kıyasla yüzde 2,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde,  madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1, gaz,  buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken,  imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 artış gösterdi.
 
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci  çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe  göre de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,6  yükseldi.
TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden  arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle: 
 
TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin  yıllık değişim oranları şöyle: 
 
  
 

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