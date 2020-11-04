Sanayi çalışma saatleri değişti! İstanbul’da yeni çalışma saatleri duyuruldu: Sanayide çalışanlar saat kaçta işe başlayacak, uygulama başladı mı?

Sanayide çalışma saatleri değişti. İstanbul'da esnek çalışma ve mesai saatleri hakkında yeni bir düzenleme yapıldı. Vali Ali Yerlikaya tarafından duyurulan düzenlemede, kamudan özel sektöre kadar çeşitli değişiklikler yapıldığı, yeni çalışma saatlerinin belirlendiği görüldü. Düzenlemeye bağlı olarak 9 Kasım itibarı ile sanayide iş başlama saatleri değişti. Sanayi çalışma saatleri…

SANAYİDE ÇALIŞANLAR SAAT KAÇTA İŞE BAŞLAYACAK?

Ali Yerlikaya'nın sanayi çalışma saatleri hakkında yaptığı açıklama şu şekilde;

"İşçi ve işveren sendikalarımız, meslek odalarımız, STK'larımız ile istişareler ettik. Sanayide çalışanların 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. 9 Kasım'dan itibaren başlayacak."

Gerek hastanede yatan gerekse evlerinde tedavileri devam eden kardeşlerimiz için tüm gereken tedavileri yapıyoruz. Sağlık çalışanları bizim kahramanlarımız. İstanbul'da 1405 filyasyon ekibimiz gece gündüz demeden dünyaya örnek bir çalışma yapıyorlar. Artık bazı işlerimiz çalışma saatleri 22'de sona erecek. 22 ağustos'tan itibaren 2 milyon 209 bin denetim yaptık. Artık kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız.

Henüz salgın bitmedi kontrolü elden bırakmamalıyız. Temizlik virüse karşı en büyük silahımız. Lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım."