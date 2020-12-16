16 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.407 0.85 EURO 9,5210 -0.13
USD 7,8000 -0.46 ALTIN 466,330 -0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırı olayında yeni mütalaa! İşte istenen cezalar...

Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırı olayında yeni mütalaa! İşte istenen cezalar...

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 11:42 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 11:42

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in ağır yaralandığı 14 Mart 2011'deki silahlı saldırıda, asistanı ve şoförüne de ateş edilmesine ilişkin yeniden görülen davada mütalaa açıklandı.


İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu  sanık Abdullah Uçmak katılırken, yine başka suçtan tutuklu sanık Ersin Altun'a  bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı.
 
İbrahim Tatlıses'in o dönem asistanlığını yapan Buket Çakıcı ve şoförü  Hakan Çalışkan'ın avukatları ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.
 
Duruşmada, cumhuriyet savcısı celse arasında sunduğu esasa ilişkin  mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.
 
Mütalaada, sanık Emin Birdal'ın, silahlı terör örgütü mensubu  "Rojglav" kod adlı kişi tarafından sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere sanık  Abdulvahip İş aracılığıyla gönderilen patlayıcı maddeleri alıp sanıklardan Nihat  Şimşek'e ulaştırarak örgüte silah sağlama suçunu işlediği kaydedildi.
 
Mütalaada, silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olup  almadığı belirlenemeyen sanık Emin Birdal'ın "örgüt faaliyetinde kullanılması  maksadıyla silah sağlama" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle  cezalandırılması istendi.
 
Sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun ve Yunus Ayık'ın eylem öncesinde  olay mahallinde keşif yaptıkları bildirilen mütalaada, suçta kullanılan silahın  özellikleri, olay yeri ve zamanı, olay mahallinden elde edilen kovan sayısı ile  tüm dosya kapsamına göre sanıkların önceden verdikleri karar ve yaptıkları plan  gereğince İbrahim Tatlıses'in televizyon programının bitmesini bekledikleri  anlatıldı.
 
Mütalaada, Tatlıses'in bina dışına çıkmasıyla birlikte sanık Abdullah  Uçmak'ın azmettirdiği sanıklardan Ersin Altun'un, diğer sanık Yunus Ayık'ın  kullandığı araçla harekete geçerek, sürücüsü Hakan Çalışkan ile Tatlıses'in  asistanı Buket Çakıcı'nın da içinde bulunduğu araca yaklaştıkları kaydedildi.
 
Sanık Ersin Altun'un kalaşnikof marka silahla, İbrahim Tatlıses'in  oturması beklenen arka koltuklar ile ön sağ koltuk istikametine doğru ateş ettiği  belirtilen mütalaada, sanığın eylemin zorunlu ve kaçınılmaz sonuçlarını bilerek  ve isteyerek öldürme kastıyla ateş etmesi sonucu aracın arka koltuğundaki Buket  Çakıcı'nın hayati tehlike geçirecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek  şekilde yaralandığı ifade edildi.
 
Sanıklardan 3'üne 40'ar yıl hapis talebi
Mütalaada, Abdullah Uçmak'ın, Hakan Çalışkan ve Buket Çakıcı'ya karşı  "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan, sanıklar Ersin  Altun ve Yunus Ayık'ın ise "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 26  yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
 
Mütalaanın ardından söyleyeceği olup olmadığı sorulan sanık Abdullah  Uçmak, yargılandığı mahkemelerde yazdığı dilekçelerin hiçbirinin dikkate  alınmadığını ileri sürerek, Buket Çakıcı'ya yönelik hakkındaki iddialar nedeniyle  savunma yapmak için duruşmaya geldiğini söyledi.
 
Fetullahçı Terör Örgütü'nün, kendisini aşağılamak için elinden geleni  yaptığını, şu anda da bir kadının vurulmasıyla ilgili yargılandığını belirten  Uçmak, "Benim hiçbir zaman bir kadına veya çocuğa ateş etmeyeceğimi en iyi bilen  o türkücüdür. Bir kadının vurulmasıyla ilgili savunma yapmak bile benim için  aşağılayıcı bir şey. Bu olayla bir ilgim olmadığını defalarca söyledim. Arkamızda  siyasetçi yok diye, güçlü avukatlarımız yok diye, paramız yok diye yeniden  yargılama talebimiz kabul edilmiyor." ifadelerini kullandı.
 
"FETÖ'nün verdiği karar neden benim sırtımda?"
Sanık Uçmak, davasına bakan cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı ve  üyeleri hakkında FETÖ iltisakı nedeniyle işlem yapıldığını dile getirerek, "Beni  sürekli duruşma salonundan attırdılar, konuşturmadılar. 10 senedir yatıyorum,  niye yattığımı bilmiyorum." dedi.
 
Mahkemenin ve medyanın Tatlıses'ten yana tavır sergilediğini öne süren  Uçmak, "Biz sürekli anlattık ama her şeyi aleyhimize yazdılar. Ben bunu hak  etmiyorum. FETÖ'nün verdiği karar neden benim sırtımda?" diye konuştu.
 
İbrahim Tatlıses ile 1990'lı yılların sonu 2000'li yılların başında  husumetli olduğunu kaydeden Uçmak, bulunduğu bir ortamda Tatlıses'in yakınlarını  gördüğü zaman, aralarındaki husumetten dolayı korkmamaları için o ortamı terk  ettiğini söyledi.
 
Uçmak, "Allah var onun (İbrahim Tatlıses) vurulduğuna çok sevindim."  ifadesini kullandı.
 
Şikayetçiler Çalışkan ve Çakıcı'nın avukatı Ahmet Küçük sanığın  savunmasının dedikodu mahiyetinde olduğunu belirterek, mütalaaya katıldığını, tüm  sanıkların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.
 
Duruşma, diğer sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını  hazırlamaları için ertelendi.
 
Davanın geçmişi
İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine  katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan  çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla  başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda Tatlıses'in  asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan  kurtulmuştu.
 
Tatlıses'e saldırı davasına bakan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi,  sanık Abdullah Uçmak'ın da aralarında bulunduğu 12 sanığa 3 yılla 36 yıl arasında  değişen hapis cezaları vermişti.
 
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza  Dairesi, sanık Abdullah Uçmak'a, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve  yönetmek", sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik "nitelikli kasten öldürmeye  teşebbüs etmek", mağdur Ahmet Taşçı'ya yönelik "nitelikli tehdit", "6136 sayılı  Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından verilen hapis cezalarını  onamıştı.
 
Daire, sanıklar Abdullah Uçmak, Ersin Altun, Yunus Ayık ve Emin Birdal  hakkındaki Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan'a yönelik  eylemleri nedeniyle verilen hapis cezalarını az bularak bozmuştu.
 

ETİKETLER

İbrahim Tatlıses saldırı abdullah uçmak mütalaa ceza dava
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.