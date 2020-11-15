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Sanat dünyası yasta! Ressam Akil Gür hayatını kaybetti

İHA |  15 Kasım 2020 Pazar - 22:01 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 22:01

Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Onursal Başkanı Ressam Akil Gür, 84 yaşında vefat etti.


Vali Ali Çelik, Gür’ün vefatı sebebiyle bir mesaj yayınladı. Çelik, "Ressam Akil Gür’ün vefatını üzüytüyle öğrendi. Kültür ve sanat alanındaki hizmetleriyle Kütahyamıza değer katan Gür’e Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

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Kütahya Akil Gür Ressam
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