Vali Ali Çelik, Gür’ün vefatı sebebiyle bir mesaj yayınladı. Çelik, "Ressam Akil Gür’ün vefatını üzüytüyle öğrendi. Kültür ve sanat alanındaki hizmetleriyle Kütahyamıza değer katan Gür’e Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
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- Sanat dünyası yasta! Ressam Akil Gür hayatını kaybetti
Sanat dünyası yasta! Ressam Akil Gür hayatını kaybetti
İHA | 15 Kasım 2020 Pazar - 22:01 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 22:01