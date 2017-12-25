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Sanal paralarda satış dalgası sürüyor

25 Aralık 2017 Pazartesi - 10:29 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 10:53

Bitcoin'in 20 bin dolar seviyesini aşamamasının ardından sanal paralarda görülen satış dalgası sürüyor.


Bitcoin'in öngörülemeyen bir şekilde 20 bin dolar sınırını aşamamasının ardından, önemli sanal paralar Pazar günü de düşüşünü sürdürdü.

Sanal paralar, Cumartesi günü erken işlemlerde kaydedilen kazançlarını geri verdi ve traderlar beklentilerinin yönünü tekrar aşağı çevirmesiyle birlikte Bitcoin sert düştü. Tel Aviv merkezli eToro kıdemli piyasa analisti Mati Greenspan, dolar cinsinden artan ve yen cinsinden azalan işlemlere dikkat çekerek “Satış dalgasına Batı neden oluyor.” dedi. Greenspan, “Sanal paralarda son yükseliş o kadar sert oldu ki yatırımcılar tatile girerken nakde dönme eğilimindeydi” diye devam etti.

Bitcoin, Pazartesi günkü işlemlerde TSİ 08:55 itibariye günlük yüzde 2.56 ekside işlem gördü. Sanal para Bitcoin'in beş günlük kaybı yüzde 18.45 seviyesinde bulunuyor. 

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