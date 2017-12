Sanal para için ilginç iddia: Bir gecede çökebilir

'HARCANAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÇOK BÜYÜK'

Prof. Dr. Koç, Bitcoin'in Enerji açısından da birtakım tehditler içerdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Koç, yaşanabilecek olumsuzlukları şöyle sıraladı:

"Asıl problem Bitcoini üretebilmek için harcadığımız elektrik enerjisi. Bitcoin üretmek için şu anda harcadığımız elektrik enerjisi Sibirya ve İrlanda 'dan daha fazla. Bu her ay yüzde 30 artıyor. Bitcoinin alt yapısını ayakta tutabilmek yeni Bitcoinler üretip dağıtabilmek için bir alt yapı var. Bu sürekli bilgisayarın koşmasını gerektiren milyonlarca kilowatt saat enerjinin harcanmasını gerektiren bir alt yapı. Şu anda 35 terawatt saat enerji harcanıyor. İrlanda 32 terawatt saat harcıyor. Bitcoin alt yapısı 35 harcıyor. Daha da kötüsü bu rakam her yıl yüzde 30 artıyor. Temmuz 2019'da Bitcoin'in harcadığı enerji ABD 'nin harcadığı enerjiye eşit olacak. Bu kabul edilemez. Ürettiğimiz şey her an çökmeye müsait bir alt yapı.Bitcoin'in toplam yatırım merakı 1 trilyon dolar a ulaşırsa bu sefer çok şiddetli bir finansal zarar olacak. ABD'nin 2008'de yaşadığından daha kötüsünü yaşayabiliriz. Üstelik ABD kendi bankalarını devletin garantisinde kurtardığı halde bitcoini kurtaracak bir devlet yok. O paranın hepsi kaybolacak."