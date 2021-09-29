Sanal kalp tedavilerdeki hataları azaltmayı hedefliyor

Tedavi ya da operasyonların ilk seferinde doğru şekilde uygulanabilmesi için üzerinde sanal deneylerin yapılabileceği sanal bir kalp oluşturulduğu bildirildi.

3D sanal ortamlar sunan yazılım şirketi Başkan Yardımcısı Claire Biot, şirketin Yaşayan Kalp projesi ile ilgili olarak "Gerçek cihaz, tedavi ya da operasyonların ilk seferinde doğru şekilde uygulanabilmesi için üzerinde sanal deneylerin yapılabileceği sanal bir kalp oluşturuluyor." dedi.

Biot, şirketin geliştirdiği sanal Yaşayan Kalp (Living Heart) projesi ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Projenin şirket çalışanlarından Steven Levine'nin kalp rahatsızlığı olan kızının hastalığına çözüm olarak bu projeyi geliştirdiğini söyleyen Biot, "Bu projenin önemli bir adımı olarak, 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile başlangıçta kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan kalp pili elektrotları ve diğer kardiyovasküler cihazların ameliyatla uygulanması, düzgün yerleştirilmesi ve performans sağlaması için test paradigmalarının geliştirilmesini hedefleyen beş yıllık bir ortak araştırma anlaşması imzaladık. FDA ile yaptığımız bu iş birliği, regülasyon onayları daha hızlı alınabilen yenilikçi ürün tasarımları geliştirerek tıbbi cihaz inovasyonunu teşvik etmek amacıyla yakın zamanda beş yıl daha uzatıldı." diye konuştu.

Şu anda dünya çapında akademi, endüstri ve klinik uygulama alanlarından projeye katkıda bulunan üye kuruluşların sayısının 140'ı aşmış durumda olduğuna değinen Biot, şunları söyledi: "Testler için her birinin kalp simülatörüne erişimi var; bu da kitle kaynak kullanımı yoluyla programın hızlandırılmasını sağlıyor. Ayrıca araştırmacılar inovasyonu teşvik ederken hasta güvenilirliğini artıracak ve maliyetleri düşürecek tıbbi cihazların onay sürecini hızlandırmak amacıyla da ABD 'deki Tıbbi Cihaz İnovasyon Konsorsiyumu (MDIC) ve Avrupa ’daki Avicenna Alliance ile iş birliği yapıyor.

Yaşayan Kalp Projesi, 2015 yılında dünyanın ilk ticari, eksiksiz, elektrik tahrikli 3 boyutlu insan kalbi simülatörünü halka sundu. Ertesi yıl, modelimiz atan bir kalpteki kan akışının simülasyonunu gerçekleştirdi. 2017 yılında proje, Yaşayan Kalp’i bulut platformu üzerinden kullanıma sundu. 2018 yılında ise, Yaşayan Kalp ile Dassault Systèmes’in biyolojik hücre seviyesinde model oluşturma yetenekleri bir araya getirilerek, anormal kalp ritimlerine neden olabilecek ilaçların güvenilirliğinin belirlenmesinde kullanıldı. Geldiğimiz noktada, artık kalbin farklı katmanlarını ve kısımlarını kaldırıp hareket ettirmenin yanı sıra tıbbi cihaz yerleştirme gibi çeşitli değişiklikler yapmanızı sağlayan bir model de mevcut."

"Üzerinde sanal deneylerin yapılabileceği sanal bir kalp oluşturuluyor"

Biot, Yaşayan Kalp Projesi'nin nihai amacının sanal ikizlerin diğer endüstrilerde sağladığı dönüşümün sağlık hizmetlerine de taşınabileceğini göstermek olduğuna değinerek, "Projede yer alan kardiyovasküler uzmanlar topluluğu ise bu düşünceyi, sağlıklı ya da hasta durumdaki bir bireyi veya insan topluluğunu temsil edebilecek bir insan kalbinin kapsamlı bir bilgisayar simülasyon modelini 3DEXPERIENCE platformunda inşa ederek hayata geçiriyor.

Bu sayede 3DEXPERIENCE platformu farklı türde cihazları ve ilaçları test etmek, bir hasta için kesin olarak doğru tedaviyi belirlemek ya da gelecek nesil biyomedikal mühendisleri ve birlikte tıp uzmanlarını farklı yöntemlerle nasıl çalışabilecekleri konusunda eğitmek için kullanılabiliyor. Yani gerçek cihaz, tedavi ya da operasyonların ilk seferinde doğru şekilde uygulanabilmesi için üzerinde sanal deneylerin yapılabileceği sanal bir kalp oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Riskli cerrahi yöntemlerin fiziksel kalpte denenmeden önce test edileceği bir sistem

Bu projeyle sağlık hizmetlerindeki dönüşümü etkinleştirmek ve hızlandırmanın, 3DEXPERIENCE deneyi sağladıkları Yaşam Bilimleri ve Sağlık sektörü vizyonlarının merkezinde yer aldığına değinen Biot, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllar içerisinde defalarca üreticilere ürünlerini tasarlama ve üretme yöntemlerini değiştirip tüm geliştirme ve imalat yöntemlerini yeniden düşünmeleri için yardımcı olduk. Şimdi de ‘sağlıkta dönüşüm’ zamanı ve sürdürülebilir inovasyon için 3DEXPERIENCE platformumuz aracılığıyla bu dönüşümü sektöre getirebilme imkanına sahibiz. Amacımız herkesin beklenen sağlıklı yaşam süresini ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde artırmak.