Sanal gerçeklik teknolojisi vertigoyu tedavi ediyor

Prof. Dr. İsmet Bayramoğlu, "Hasta, sanal gerçeklik gözlüğünü taktığında, üç boyutlu bir dünyanın içine giriyor. Tıpkı bir oyun gibi, kademe kademe kendisine verilen denge egzersizlerini yapıyor." dedi.

Prof. Dr. İsmet Bayramoğlu, Türkiye'de bir senedir uygulanan ve vertigo şikayeti bulunan hastanın, üç boyutlu gözlük takarak dijital ortamda tedavi edilebildiği teknolojiye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Baş dönmesi olarak da adlandırılan vertigonun, iç kulaktaki denge merkezinde meydana gelen kristal oynaması, meniere hastalığı, denge sinir iltihabı, damar baskısı gibi çeşitli rahatsızlıklar sonucunda ortaya çıktığını belirten Bayramoğlu, bunun tedavi edilebilmesi için sebeplerinin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Bayramoğlu, gerekli araştırmalar sonunda ilaç, iğne tedavisi veya cerrahi müdahaleyle hastaların baş dönmelerinin ortadan kaldırıldığını ancak bazı durumlarda, hastalık tedavi edilse de kişinin denge problemi yaşamaya devam ettiğini anlattı.

Bu aşamadan sonra, hastalığın nedeni tümör veya cerrahi yolla düzeltilebilecek bir durum değilse, egzersiz tedavisine geçilmesi gerektiğini aktaran Bayramoğlu, "Egzersizle, denge sisteminin yeniden kuvvetlendirilmesi, uyuyan hücrelerin uyandırılması amaçlanıyor. Bu noktada, çeşitli denge egzersizleri uygulanıyor." dedi.

"Amaç, göz ve iç kulak arasındaki denge yollarını harekete geçirebilmek"

Almanya, Prof. Dr. İsmet Bayramoğlu, geçmişte denge egzersizleri yapılması için geniş ortamlar ve hastanın bu ortamlara uyum sağlaması gerektiğini, ancak son iki yılda Fransa İngiltere ve ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde sanal gerçeklik gözlüğü kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Türkiye'de ise bir yıldır bu teknolojinin kullanıldığını aktaran Bayramoğlu, öncelikle hastanın bu tedaviden fayda görüp göremeyeceğine ilişkin teste tabi tutulduğunu, eğer uygunsa tedaviye başlandığını bildirdi. Prof. Dr. İsmet Bayramoğlu, şöyle devam etti:

"Hasta, sanal gerçeklik gözlüğünü taktığında, üç boyutlu bir dünyanın içine giriyor. Tıpkı bir oyun gibi, kademe kademe kendisine verilen denge egzersizlerini yapıyor. Burada amaç, gözdeki kasları hareket ettirerek, göz ve iç kulak arasındaki denge yollarını yeniden harekete geçirebilmek.

Hastaya toplam 12 seans uyguluyoruz. Haftada üç gün yarım saat süren seanslara katılıyor ve 1 ay gibi kısa bir sürede hastalığı tamamen tedavi edebiliyoruz. Klasik yolla yapılan tedavi yöntemleri 6 ay hatta 1 yıla kadar uzayabiliyordu ancak bu teknoloji süreyi kısalttı ve ilaç tedavisine gerek duymadan baş dönmesi şikayeti ortadan kalkıyor. Çünkü, hasta gözlüğü taktığında dış uyaranları görmüyor ve konsantre olabiliyor. Tedavi sürecinde bu çok önemli. Bir yıllık süreçte, bu tedaviyi uyguladığımız, yani tedaviye uygun olan hastaların yüzde 100'ünde gelişme gözlemledik."