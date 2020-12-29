Sanal gerçeklik ile üretilen ilk Audi!

Audi e-tron GT, üretimi hiçbir şekilde fiziksel prototip kullanmadan planlanan ilk Audi modeli oldu. Bu başarının arkasında, üç boyutlu bina tarama, otomatik öğrenme süreçleri ve sanal gerçeklik gibi pek çok teknik yenilik yer alıyor. Prosedürler ve tüm montaj süreçleri, en ince ayrıntısına kadar gerçek yaşamdaki benzeri sanal mekanlarda test ve optimize edildi. 3D tarayıcı ve sanal ortamda planlama iş süreçlerini daha verimli ve sürdürülebilir kılıyor.

Sanal planlama yapıldı



Çalışanların görevleri ve çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin tüm sorular, Audi e-tron GT’nin üretim planlama sürecinde tamamen sanal ortamda yanıtlandı. Bütün adımlar sanal gerçeklik vasıtasıyla dijital ortamda test edildi. Üretim alanında yer alan her bir ayrıntı eksiksiz şekilde modellendi ve ölçeklendirildi. Özel donanımlara ve yazılımlara sahip olan 3D tarayıcılar, bütün ekipman, araçlar ve raflarıyla birlikte üretim tesisinin sanal bir kopyasını yarattı.