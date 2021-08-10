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Sanal bahis çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

DHA |  10 Ağustos 2021 Salı - 10:00 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 10:00

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 3 ilde sanal ortamda yasadışı bahis oynanmasını sağlayarak para transferine aracılık ettikleri tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" suçu kapsamında yaklaşık 6 altı ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında Sanal ortamda yasadışı bahis oynanmasını sağlayarak para transferine aracılık ettikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.  
 
Ekiplerce suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 adet cep telefonu, 2 adet diz üstü bilgisayar 1 adet masa sütü bilgisayarı harddiski, 6 adet flash bellek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 bin 880 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 
 
 

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