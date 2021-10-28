Samy Naceri kimdir, kaç yaşında, filmleri? Samy Naceri İstanbul’da!

Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, film görüşmesi için İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerde taksicilik yapan Naceri, Cağaloğlu'ndaki bir taksi durağına gitti. Ancak durakta taksi bulamadı. Samy Naceri yaklaşık 20 dakika taksi bekledi. Naceri beklerken hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Fransız aktör bindiği taksinin direksiyonuna da geçti, İstanbul sokaklarında taksi kullandı. Peki, Samy Naceri kimdir, kaç yaşında, filmleri?

1998 yılında çekilen Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, bir film görüşmesi için İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerindeki başrolüyle ün kazanan Naceri, özel bir toplantıya katılmak için Beyazıt'ta kaldığı otelden taksi durağına yürüdü. Kendisine Fransız sosyal medya fenomeni Parisa ve menajeri Don Kerry eşlik etti.

Samy Naceri kimdir?

Adını başrolünde oynadığı Taxi serisiyle duyuran Samy Naceri Paris'in 4. ilçesinde Kabiliyeli bir Cezayirli baba ve Fransız bir anneden doğdu.

Samy Naceri'nin 1995 doğumlu Julian isminde bir oğlu vardır. Aktris Marie Guillard ile evlidir. Naceri, Kasım 2005'te, Paris'te restoranda 22 yaşındaki adama saldırdı ve suratına bir küllük attı. Aktör bu saldırı için suçlu bulundu ve hapishanede iki ay geçirdi. 2006 yılı Şubat ayında serbest bırakıldı.

Ocak 2007'de Aix-en-Provence'de bir güvenlik görevlisini bıçaklayarak cinayete teşebbüsten suçlandı. Şiddet nedeniyle 9 ay hapis cezasına çarptırıldı (6 ay ertelendi) ve ayrıca aşırı dozda uyuşturucu tedavisi gördüğü bir tıp merkezinde iki gardiyana saldırdığı için 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daha sonra 2011'de eski sevgilisinin erkek arkadaşını bıçaklayarak adam yaralamak suçundan üç yıl sekiz ayı tecilli olmak toplam beş yıl hapis cezasına çarptırdı. Naceri, daha önce uyuşturucu kullanmak ve şiddet uygulamak suçlarından da yargılanmıştı. Mahkûmiyet cezaları her seferinde ertelenmiş ve para cezalarına çarptırılmıştı.

Samy Naceri filmleri

1989 : La Révolution française yönetmen Robert Enrico ve Richard T. Heffron1994 : Léon yönetmen Luc Besson

1994 : Frères yönetmen Olivier Dahan

1995 : Coup de vice yönetmen Zak Fishman

1995 : Raï yönetmen Thomas Gilou

1996 : Malik le maudit yönetmen Youcef Hamidi

1996 : La Légende de Dede yönetmen Antonio Olivares

1997 : Bouge! yönetmen Jérôme Cornuau

1997 : Autre chose à foutre qu'aimer yönetmen Carole Giacobbi

1998 : Taxi yönetmen Gérard Pirès

1998 : Cantique de la racaille yönetmen Vincent Ravalec

1999 : Un pur moment de rock'n'roll yönetmen Manuel Boursinhac

1999 : Une pour toutes yönetmen Claude Lelouch

2000 : Taksi 2 yönetmen Gérard Krawczyk

2000 : Là-bas, mon pays yönetmen Alexandre Arcady

2001 : Le Petit Poucet yönetmen Olivier Dahan

2001 : Nid de guêpes (The Nest) yönetmen Florent-Emilio Siri

2001 : La Merveilleuse Odyssée de l'idiot toboggan yönetmen Vincent Ravalec

2001 : La Repentie yönetmen Laetitia Masson

2001 : Féroce yönetmen Gilles de Maistre

2002 : La Mentale yönetmen Manuel Boursinhac

2002 : Concerto pour un violon yönetmen Gilles de Maistre

2002 : Disparu yönetmen Gilles de Maistre

2002 : Tapis volant yönetmen Youcef Hamidi

2003 : Taksi 3 yönetmen Gérard Krawczyk

2003 : Kayıp Balık Nemo yönetmen Andrew Stanton

2004 : Banlieue 13 yönetmen Pierre Morel

2004 : Bab el web yönetmen Merzak Allouache

2006 : Indigènes yönetmen Rachid Bouchareb

2007 : Taksi 4 yönetmen Gérard Krawczyk

2008 : Des poupées et des anges yönetmen Nora Hamidi

2012: Ce que le jour doit à la nuit, yönetmen Alexandre Arcady

2013 : Tip Top

2013 : Günahsız Günahım (MV)