Samy Naceri kimdir, kaç yaşında, filmleri? Samy Naceri İstanbul’da!

1998 yılında çekilen Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, bir film görüşmesi için İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerindeki başrolüyle ün kazanan Naceri, özel bir toplantıya katılmak için Beyazıt'ta kaldığı otelden taksi durağına yürüdü. Kendisine Fransız sosyal medya fenomeni Parisa ve menajeri Don Kerry eşlik etti.
Samy Naceri kimdir?
Adını başrolünde oynadığı Taxi serisiyle duyuran Samy Naceri Paris'in 4. ilçesinde Kabiliyeli bir Cezayirli baba ve Fransız bir anneden doğdu.
Samy Naceri'nin 1995 doğumlu Julian isminde bir oğlu vardır. Aktris Marie Guillard ile evlidir. Naceri, Kasım 2005'te, Paris'te restoranda 22 yaşındaki adama saldırdı ve suratına bir küllük attı. Aktör bu saldırı için suçlu bulundu ve hapishanede iki ay geçirdi. 2006 yılı Şubat ayında serbest bırakıldı.
Ocak 2007'de Aix-en-Provence'de bir güvenlik görevlisini bıçaklayarak cinayete teşebbüsten suçlandı. Şiddet nedeniyle 9 ay hapis cezasına çarptırıldı (6 ay ertelendi) ve ayrıca aşırı dozda uyuşturucu tedavisi gördüğü bir tıp merkezinde iki gardiyana saldırdığı için 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Daha sonra 2011'de eski sevgilisinin erkek arkadaşını bıçaklayarak adam yaralamak suçundan üç yıl sekiz ayı tecilli olmak toplam beş yıl hapis cezasına çarptırdı. Naceri, daha önce uyuşturucu kullanmak ve şiddet uygulamak suçlarından da yargılanmıştı. Mahkûmiyet cezaları her seferinde ertelenmiş ve para cezalarına çarptırılmıştı.
Samy Naceri filmleri
1989 : La Révolution française yönetmen Robert Enrico ve Richard T. Heffron1994 : Léon yönetmen Luc Besson
1994 : Frères yönetmen Olivier Dahan
1995 : Coup de vice yönetmen Zak Fishman
1995 : Raï yönetmen Thomas Gilou
1996 : Malik le maudit yönetmen Youcef Hamidi
1996 : La Légende de Dede yönetmen Antonio Olivares
1997 : Bouge! yönetmen Jérôme Cornuau
1997 : Autre chose à foutre qu'aimer yönetmen Carole Giacobbi
1998 : Taxi yönetmen Gérard Pirès
1998 : Cantique de la racaille yönetmen Vincent Ravalec
1999 : Un pur moment de rock'n'roll yönetmen Manuel Boursinhac
1999 : Une pour toutes yönetmen Claude Lelouch
2000 : Taksi 2 yönetmen Gérard Krawczyk
2000 : Là-bas, mon pays yönetmen Alexandre Arcady
2001 : Le Petit Poucet yönetmen Olivier Dahan
2001 : Nid de guêpes (The Nest) yönetmen Florent-Emilio Siri
2001 : La Merveilleuse Odyssée de l'idiot toboggan yönetmen Vincent Ravalec
2001 : La Repentie yönetmen Laetitia Masson
2001 : Féroce yönetmen Gilles de Maistre
2002 : La Mentale yönetmen Manuel Boursinhac
2002 : Concerto pour un violon yönetmen Gilles de Maistre
2002 : Disparu yönetmen Gilles de Maistre
2002 : Tapis volant yönetmen Youcef Hamidi
2003 : Taksi 3 yönetmen Gérard Krawczyk
2003 : Kayıp Balık Nemo yönetmen Andrew Stanton
2004 : Banlieue 13 yönetmen Pierre Morel
2004 : Bab el web yönetmen Merzak Allouache
2006 : Indigènes yönetmen Rachid Bouchareb
2007 : Taksi 4 yönetmen Gérard Krawczyk
2008 : Des poupées et des anges yönetmen Nora Hamidi
2012: Ce que le jour doit à la nuit, yönetmen Alexandre Arcady
2013 : Tip Top
2013 : Günahsız Günahım (MV)