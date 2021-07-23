Samsung'un merakla beklenen telefonu için yeni iddia! 'Dönen kamera' geliştiriyor

Samsung'un merakla beklenen telefonlarından biri olan Galaxy Z Flip için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Samsung Galaxy Z Flip modelini gelecek ay yapacağı bir etkinlik ile tanıtmayı hedefliyor. Öte yandan şirketin bu telefon modelinde yeniliğe yer vermesi bekleniyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Samsung , Z Flip için dönen bir kamera yapısı üzerinde çalışıyor.

SAMSUNG YENİ TELEFONUNDA FARKLI BİR KAMERA KURULUMUNU TERCİH EDEBİLİR

LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan yeni patent görsellerinde telefon dönebilen bir kamera kurulumuyla gelecek. Telefonda yer alması beklenen bu tasarımın kullanılmadığında kameraların kapanması sistemine dayandığı görülüyor.

Ortaya çıktığı kadarıyla patent ofisine yapılan bu başvuru yeni ve telefonun sisteminde kullanılması da oldukça yüksek. Menteşe yapısına yerleştirilen bu kamera dörtlü kamera kurulumunu benimseyen Samsung için oldukça kurtarıcı görünüyor.

Farklı bir yapıda olan bu kamera kurulumu aynı zamanda kolaylıkla özçekim yapılabileceğini hem de ana kamera olarak diğer çekimlerin kolaylıkla yapılacağını gösteriyor. (Milliyet)