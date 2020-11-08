Samsung Türkiye'den telefon pazarıyla ilgili önemli açıklama

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Türkiye'deki telefon pazarındaki konumunun altını çizdiği önemli bir açıklama yaparak, "Bağımsız araştırma şirketi GfK tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte, adet bazında yüzde 40,4 pazar payına sahip olmamız Türkiye’deki güçlü konumumuzun önemli bir kanıtı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung , Türkiye'deki telefon pazarındaki konumunun altını çizdiği önemli bir açıklama yaptı.

İşte o açıklamanın dikkat çeken bölümü:

"Bağımsız araştırma şirketi GfK tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte, adet bazında yüzde 40,4 pazar payına sahip olmamız Türkiye’deki güçlü konumumuzun önemli bir kanıtı niteliğindedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanların yaşamını renklerinden, onlar için yeni ufuklar açan akıllı cihazlarımızla tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

XIAOMI NE DEMİŞTİ?

Samsung'un bu açıklamasının Xiaomi'nin Türkiye ile ilgili raporunun ortaya çıkmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Xiaomi, pazar veri sağlayıcısı Canalys'in son raporuna göre 2020 yılının Temmuz , Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan akıllı telefon markası oldu. Araştırmaya göre Xiaomi, yıllık yüzde 26 pazar payı ve yüzde 340 büyüme ile Türkiye akıllı telefon pazarında birinci sıraya yerleşti.

Xiaomi son olarak üç ana pazar veri sağlayıcısı Canalys, IDC ve Counterpoint Research'e göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olma unvanını tekrar geri kazanmıştı. (Hürriyet)