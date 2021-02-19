Samsung Türkiye’de yılda 3 milyon cep telefonu üretecek

Edindiğimiz bilgilere göre, fabrikada çalışanlar Türk olsa da Güney Kore’den mühendisler gelerek kontrolleri yapıyor ve üretim kalitesinin sağlanmasında yardımcı oluyorlar. Hammadde tedariğini de Samsung yapıyor.

Esenyurt’ta büyük fabrika

Atmaca Elektronik, 1979’da kuruldu. 2005’de 50 milyon dolar lık yatırımla İstanbul Esenyurt’taki Sunny fabrikasını hayata geçirdi. 110 bin metrekarelik alandaki fabrikada televizyon, elektrik süpürgesi, küçük ev aletleri gibi alanlarda üretim yapıyor. Türkiye’nin üçüncü büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Pek çok marka adına üretim yapan firmanın daha önce Samsung’un televizyonlarını da ürettiği biliniyor.

Oppo ve Xiaomi bu ay başlıyor

Cep telefonu devleri Xiaomi, Oppo ve Tecno Mobile daha önce ülkemizdeki yerli üretim planlarını resmi olarak açıkladı. Oppo, yaklaşık 50 milyon dolar tutarında bir yatırım yapacak. Bu ay içerisinde üretime başlıyor. Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlayacağını açıkladı. Avcılar’da açacağı fabrika ile markanın dünyada üretime geçtiği dördüncü ülke olacak. Tecno Mobile, Türkiye’ye 25 milyon dolarlık yatırım yapacak. İstanbul Pendik ’te yer alacak fabrikasında mart ayında üretime başlayacak. Vivo, TCL, Honor’un da üretim planlarını açıklaması bekleniyor.

A serisi artık yerli