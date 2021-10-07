Samsung bir modelinin fişini çekiyor!

Samsung'un belki de en sevilen akıllı telefon serisi olan Note serisi için yavaş yavaş yolun sonu görünüyor. Yeni model gelmeyeceği noktasında hem fikir olan Samsung , şimdi de eski modellerine olan desteğini çekiyor. Samsung Galaxy Note 8 artık güncelleme almayacak.

DAHA ÖNCE DE ESKİ MODELLERİNE DESTEK KESİLMİŞTİ

Yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürülen Note 8 modeli, Samsung'un tabiri yerindeyse 'kurtuluşu' olmuştu. O dönemde çok sevilen ve yıllar içinde de popülerliğini katlamasına yardımcı olan seri için Samsung, artık bundan vazgeçiyor.