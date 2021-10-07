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Samsung bir modelinin fişini çekiyor!

07 Ekim 2021 Perşembe - 17:11 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 17:11

Samsung Note serisinden tamamen elini eteğini çekiyor. Zira bir süre önce yeni model gelmeyeceğini öğrendiğimiz telefon serisinin eski modelleri de güncelleme alamayacak.


Samsung'un belki de en sevilen akıllı telefon serisi olan Note serisi için yavaş yavaş yolun sonu görünüyor. Yeni model gelmeyeceği noktasında hem fikir olan Samsung, şimdi de eski modellerine olan desteğini çekiyor. Samsung Galaxy Note 8 artık güncelleme almayacak. 
 
DAHA ÖNCE DE ESKİ MODELLERİNE DESTEK KESİLMİŞTİ
 
Yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürülen Note 8 modeli, Samsung'un tabiri yerindeyse 'kurtuluşu' olmuştu. O dönemde  çok sevilen ve yıllar içinde de popülerliğini katlamasına yardımcı olan seri için Samsung, artık bundan vazgeçiyor. 
 
Android 7.1.1 ile piyasaya sürüldükten sonra en son Android 9.0 ile güncellenen Note 8 modeli, bir daha güncelleme almamıştı. İşte yapılan resmi bir açıklamayla artık güncelleme desteği tamamen kesilmiş oldu. 

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