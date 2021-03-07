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Samsun valisinden kritik çağrı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AA |  07 Mart 2021 Pazar - 0:14 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 0:14

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sokağa çıkma kısıtlamasının yasak olarak değil, vakalardaki artışın önüne geçebilmek için fırsat olarak görülmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre her 100 bin  kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip  Samsun'da denetimler de sıkılaştırıldı.
 
Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kısıtlamaların  başladığını anımsatarak, "Değerli Samsunlular, bu akşam saat 21.00 itibarıyla  başlayan ve 8 Mart Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma  kısıtlamasını bir yasak olarak değil, vakalardaki artışın önüne geçebilmek için  bir fırsat olarak görelim ve zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım." ifadelerini  kullandı.
 
Denetimlerin sürdüğüne işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:
 
 "Kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel  tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması amacıyla sürdürülen denetimler, kolluk  kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek  odalarının da destekleriyle 7/24 devam ediyor. Tematik denetimler kapsamında  bugün 17 ilçemizde kaymakamlarımızın başkanlığında restoran, lokanta, kafeterya,  tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır çay  bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlere 80  idareci, 170 ekip katılmış olup, 2019 iş yeri, 439 kişi, 75 toplu taşıma aracı ve  ticari taksi ayrıntılı denetlenmiştir.
 
 Dinamik Denetim Modeli sürecinde denetimler yarın da otel, konaklama  ve kayak tesisi başta olmak üzere tüm alanda etkin ve yoğun bir şekilde  sürdürülecektir."
 

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Samsun Zülkif Dağlı sokağa çıkma kısıtlaması
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