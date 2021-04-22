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Samsun valisinden kritik açıklama: Çok daha hızlı yayılıyor

AA |  22 Nisan 2021 Perşembe - 17:59 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 17:59

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "çok yüksek riskli" kategorisindeki kentte mutasyonlu yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) rehavet ortamında çok daha hızlı yayılım gösterebileceğini belirtti.


Vali Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte kısmi  kapanma tedbirlerinin etkisiyle vaka sayılarında düşüş eğilimi yakalandığını  ancak tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı.
 
Mutasyonlu virüsün en ufak bir rehavet ortamında çok daha hızlı  yayılım gösterebileceğine işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:
 
"Salgının etkilerini en aza indireceğimize yönelik inancımızın arttığı  bu süreçte 3 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının salgın zincirinin bir  nebze olsun kırılması ve düşüşün kalıcı olması açısından oldukça faydalı  olacağını düşünüyorum. Elbette asıl faydayı, kısıtlama süresince tedbir ve  kurallara uyarak yapacağımızı unutmayalım. İftar, sahur ve teravihlerde  kesinlikle bir araya gelmeyerek, taziyeleri telefonla yaparak kendi çabamızla  görebileceğimizi unutmayalım. Aşılama çalışmalarımız kısıtlama süresince de saat  24.00'e kadar devam edeceğinden, isteyen vatandaşlarımızın iftardan sonra da aşı  yaptırabileceğini ve kısıtlamadan muaf olanların muafiyet sebebinin zaman ve  güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğini  bir kez daha hatırlatmak istiyor, sağlıklı günler diliyorum."
 
  

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Samsun koronavirüs mutasyon
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