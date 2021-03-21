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Samsun'un bu mahallesinde tek koronavirüs vakası bile görülmedi!

AA |  21 Mart 2021 Pazar - 19:16 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 19:16

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller kategorisinde başı çeken Samsun'un Gökalan Mahallesi'nde alınan sıkı tedbirler sayesinde şimdiye kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan Samsun'da en fazla vaka  görülen ilçeler tablosunda üçüncü sırada yer alan Bafra'ya bağlı Gökalan  Mahallesi ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
 
Mahalle girişlerinde uyarı pankartları bulunan köye gelen ziyaretçiler  Hayat Eve Sığar (HES) kodlarına bakılarak ateşleri ölçülerek köye alınıyor.
 
Bugüne kadar vaka görülmeyen mahalle, kentte örnek gösterilirken,  mahalleye salgın nedeniyle misafir kabul edilmiyor.
 
 Mahalle muhtarı Aydın Yılmaz, salgının ilk gününden beri mahalleye  girişlerde ateş ölçtüklerini belirterek "İlk günden bugüne kadar köy girişine  uyarı pankart asarak kapı yaptım. Giriş çıkışları kontrol altında tutuyorum. Köy  içinde maskesiz dolaşmak da yasak." dedi.
 
Mahalle nüfusunun yaklaşık 60 kişi olduğunu kışın sayının azaldığını  ifade eden Yılmaz, salgın tamamen bitene kadar uygulamalara devam edeceklerini  belirterek salgın bitene kadar yabancıların köye gelmemeleri ricasında bulundu.
 
Bolu'dan 10 gün önce köyüne dönen Mehmet Ali Şimşek (65) de  çocuklarının kendisine, "Memlekete gitme orada çok koronavirüs vakası var"  yönünde uyarıda bulunduklarını söyledi.
 
Şimşek, "Mahalleye girerken HES kodumu ve daha önce Kovid-19 olup  olmadığımı sordular. Korona olmadığımı söyledim ve evime gittim. Maske ve mesafe  kurallarına uyarak tedbirlere uyuyoruz." dedi.
 
Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünden, kent genelinde yaklaşık 10  mahallede bugüne kadar vaka görülmediği öğrenildi.
 

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