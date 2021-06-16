Samsun Sağlık Müdürü Oruç: 30 dakikada 1000 doz aşı yaptık

Samsun’da aşı çalışmalarının yoğun olarak devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Sabah saatlerinde yarım saat içinde 1000 doz aşı yaptık. Vatandaşlarımızın aşıya karşı bakışlarının değişmesi bizi mutlu ediyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın SGK ’ya kayıtlı bütün çalışanların aşı programına dahil edildiğini duyurmasından ardından aşılama süreci hız kazandı.

Samsun’da dün 10 bin doz aşı yapılırken, aşı polikliniklerinde yoğunluk, bugün de devam etti. Kentte sabah saatlerinde 30 dakika içinde 1000 doz aşı uygulandı.

Aşılama süreci hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Oruç, “Samsun’da geçen hafta başlattığımız aşı kampanyası ile beraber dün 10 bin doz aşı yapıldı. Bugün de sabah saatlerinde yarım saat içinde 1000 doz aşı yaptık. Vatandaşlarımızın aşıya karşı bakışlarının değişmesi bizi mutlu ediyor. Çok kısa zamanda daha fazla kişiyi aşılayarak, pandeminin üstesinden geleceğiz. Samsun ’da 650 bin doz aşı yapıldı. Bugün aşı randevularında da yeni kapasiteleri açtık. Toplum olarak büyük bir kampanya yürüterek aşılanmayan kimse kalmasın istiyoruz.

SGK’lıların ve 40 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı sırası geldi. Aşı sırası gelen herkesin aşı merkezlerimize, sağlık tesislerimize başvurarak aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Şu an Samsun’da 780 bin hedef nüfusumuz var. Bugün itibarıyla 650 bin dozu geçmiş olduk. Yeni grupların eklenmesiyle beraber sayılarımız da artacak. Toplumuzun yüzde 70’ini aşıladığımız zaman pandemiden kurtulmuş olacağız” diye konuştu.

‘YOĞUNLUK BİZİ YORMUYOR’

Aşılanan sayısının arttığını söyleyen, Samsun Gazi Devlet Hastanesi’nde aşı ekibindeki hemşire Handan Mecid, “Tüm Samsun halkını aşı olmaya bekliyoruz. Pandemi sürecini başarı ile atlatabilmemiz için aşılama şart. Dün çok yoğunduk ama bu yoğunluk bizi yormuyor. Halkımızın çekinmeden ve korkmadan gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

‘YAN ETKİ HİSSETMEDİM’

Aşı olmak için gelen Erol Ünal da “Samsun’da gümrük müşaviriyim, aşımı olmak için geldim. 182’yi arayarak çok kısa sürede randevumu aldım. Hastanede de hiç beklemeden aşımızı olduk. Aşı olurken acı hissetmedim, yaklaşık 15 dakikadır buradayım herhangi bir yan etki hissetmedim” dedi.

Aşı olan Yücel Özden ise “Aşımı olalı yaklaşık 20 dakika oldu ve herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorum. Herkesin kolayca randevularını alarak aşı yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Kısa süre içinde bağışıklık kazanmamız herkesin temennisi” diye konuştu.