Samsun'daki vahşette flaş gelişme! 1 liralık kolye yüzünden bıçaklamış

Zarap'ın yere yığılan E.M.’ye tekme atmaya devam ettiği anlar da çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

‘DAHA ÖNCE DE SOKAK ORTASINDA KIZIMA SALDIRDI’

‘UYUSAM BİLE TORUNUMUN SESİYLE UYANIYORUM’

İkamete gittiğinde Zarap'ın alkollü olduğunu belirten E.M, konuştukları sırada boynunda bulunan "1 lira" değerindeki kolyeyi gören Zarap'ın sinirlendiğini ifade ederek, şunları anlattı:

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM, SENİ KESECEĞİM' DEDİ"

"Boynumdaki kolyeyi koparıp gözüme yumruk attı. Kollarıma ve göğüs kısmıma yumruklar vurdu. Balkona kaçtım. Zarap mutfaktan ekmek bıçağı alıp yanıma gelerek, 'seni öldüreceğim, seni keseceğim.' dedi. Bıçağı bana doğru salladı. Bıçak, parmağımı ve göğüs kısmımı hafif şekilde kesti. Karşı apartmanın balkonundan tanımadığım bir bayanın bizi izlediğini görünce 'sakinleşelim' dedim ve birlikte evin içine girdik. Evin içinde de Zarap darbetmeye devam etti. 'Seni keserim, sülaleni keserim' dedi."

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Zarap ise E.M'den "tehdit" suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Savcılık, iddianame çerçevesinde yapılan soruşturmada, raporuna göre sol gözde şişlik ve morarma, şişliğe bağlı görme kısıtlılığı, sağ göğsünde çizik, sol elinde şişlik bulunan E.M'nin beyanlarını doğrulayan ve destekleyen nitelikli yaralanmalardan dolayı Zarap'ın atılı suçlamayı işlediği kanaatine vardı.

İddianamede, Zarap'ın bıçakla yaralama suçundan yargılanması istendi. Müşteki-şüpheli E.M'nin, Zarap'ın kendisine yönelik eylemlerini sona erdirmek ve korkutmak amacıyla kırık cam şişesini eline alarak meşru müdafaa halinde "tehdit" suçunu işlediği ileri sürülen iddianamede, E.M'nin de bu suçtan yargılanması talep edildi.