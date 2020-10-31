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Samsun'da sokak ortasında cinayet

31 Ekim 2020 Cumartesi - 11:51 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 11:51

Samsun'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vurulan Yalçın Cerrah hayatını kaybetti.


Olay, saat 03.00 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan silah sesi duyan vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Yalçın Cerrah'ın  (27) cansız bedeniyle karşılaştı. Cerrah'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. 
 
Cerrah'ın, 19 Ağustos'ta Canik ilçesinde Hüsame Anveren'in pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü olayla ilgili tutuklan Ahmet Cerrah'ın akrabası olduğu belirlendi. Polis her iki olayla ilgili bağlantı olup olmadığını araştırıyor. 
 

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