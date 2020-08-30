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Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

İHA |  30 Ağustos 2020 Pazar - 17:43 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 17:48

Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.


Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42), Mustafa Ç. (45), Ali Osman A. (34) ve İhsan Ç. (37) yaralandı. Yaralılar, 112'ye ait ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
 
 İhsan Çetin kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Cengiz Üner ise Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Mustafa Ç. ve Ali Osman A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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