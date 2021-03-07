Samsun'da saldırıya uğrayan kadın konuştu: Asla istemiyorum

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darp edilen, yüzünde ve kafasında ezikler oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap'ın tutuklandığı bildirildi. Eski eşi tarafından öldüresiye dövülen E.M. “Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın” dedi. Samsun’da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahede altında tutulan E.M.’nin tedavisi sürüyor. Olayın görgü tanıkları ise o gece yaşanılanları anlattı.

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap (27), adliyeye sevk edilmesinin ardından "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Saldırgan, polisteki ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

"Görüntüleri izledim, kendimi tanıyamadım, o kişinin ben olduğuna inanamadım” diyen Zarap ifadesinde olayı şöyle anlattı:

“Çocuğumla bir süre vakit geçirdikten sonra kendim de ayrıca alkol aldım. Alkol aldığım sırada çocuğum yanımda değildi. Saat 21.00’da çocuğu teslim etmek üzere anlaştık. Eşim beni görünce ‘çocuğu bir daha sana göstermeyeceğim’ dedi. Daha öncesinde böyle tehdit ediyordu. Bilincimi kaybettim. Ne oldu hatırlamıyorum. Eşim en son yerdeydi. Çocuğumu alıp gidiyordum. İnsanlar bana saldırdı. Çok pişmanım. Aklım yerinde değildi, yoksa böyle yapmazdım. Özelikle çocuğumun önünde yapmazdım. Görüntüleri izledim, orada kendimi tanıyamadım, o kişinin ben olduğuna inanamadım”

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Canik ilçesinde eski eşi tarafından darbedilen kadın ile çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun yanında şiddete tanık çocuk için derhal Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden psiko-sosyal destek üniteleri harekete geçirilmiştir. Şiddet mağduru kadın tedavi altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vakanın risk durumu gözetilerek derhal uygun koruyucu ve önleyici tedbirler belirlenmiş, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alınmıştır.

Karşıyaka Mahallesi'nde dün gece İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi E.M'yi darbetmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan E.M. hastane ye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanmıştı.

Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

O KADIN KONUŞTU: HEP TUTUKLU KALSIN

Samsun’da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. E.M., “Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın” dedi.

VALİ DAĞLI: ANNE VE KIZININ DURUMU İYİ

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan eski eşinin saldırısında yaralanan E.M.'yi dün gecenin ardında bugün de ziyaret etti. Hastane Başhekimi Ahmet Şen'den bilgi alan Dağlı, E.M'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Dağlı, konunun takipçisi olduklarını vurgulayarak, “Maalesef Samsun olarak dün gece çok acı bir olay yaşadık. Sizlerin de bildiği gibi tüm Türkiye geceyi ayakta geçirdi. Bizler de olayın yaşandığı ilk andan beri olayın üzerine gitmek suretiyle 4 dakikada sağlık ekiplerimiz, 5 dakikada emniyet güçlerimiz olay yerindeydi. Mağdure önce özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altına alındı. Bizler de ekiplerle birlikte gece 03.30’a kadar burada bekledik. Mağdure dün akşam durumu iyi olmakla birlikte bilinci yerinde olmadığı için iletişim sağlayamamıştık ancak iyi olduğu bize ifade edildi. Müşahade amaçlı birkaç gün daha hastanede gözetim altında tutulacağı bize söylendi. Sabah saatlerinde mağdure ile görüşme imkânımız oldu ve kendisinin durumu iyi. Çocuğumuza gelecek olursak maalesef böyle bir tramvaya maruz kaldı. Çocuğumuzun saat 03.30’a kadar yanındaydık. Zaman zaman yaşı gereği uyusa da çocuğumuzun da durumu iyi. Birazdan anneannesi ve dedesinin evinde bulunan çocuğumuzu ziyaret edeceğiz” dedi.

VALİ DAĞLI: ANNE VE KIZININ DURUMU İYİ

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan eski eşinin saldırısında yaralanan E.M.'yi dün gecenin ardında bugün de ziyaret etti. Hastane Başhekimi Ahmet Şen'den bilgi alan Dağlı, E.M'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Vali Dağlı, konunun takipçisi olduklarını vurgulayarak, “Maalesef Samsun olarak dün gece çok acı bir olay yaşadık. Sizlerin de bildiği gibi tüm Türkiye geceyi ayakta geçirdi. Bizler de olayın yaşandığı ilk andan beri olayın üzerine gitmek suretiyle 4 dakikada sağlık ekiplerimiz, 5 dakikada emniyet güçlerimiz olay yerindeydi. Mağdure önce özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altına alındı. Bizler de ekiplerle birlikte gece 03.30’a kadar burada bekledik. Mağdure dün akşam durumu iyi olmakla birlikte bilinci yerinde olmadığı için iletişim sağlayamamıştık ancak iyi olduğu bize ifade edildi. Müşahade amaçlı birkaç gün daha hastanede gözetim altında tutulacağı bize söylendi. Sabah saatlerinde mağdure ile görüşme imkânımız oldu ve kendisinin durumu iyi. Çocuğumuza gelecek olursak maalesef böyle bir tramvaya maruz kaldı. Çocuğumuzun saat 03.30’a kadar yanındaydık. Zaman zaman yaşı gereği uyusa da çocuğumuzun da durumu iyi. Birazdan anneannesi ve dedesinin evinde bulunan çocuğumuzu ziyaret edeceğiz” dedi.