13 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL
10°C / 7°C
GALERİ
VİDEO
BIST
1.538
-0.46
EURO
8,5290
-0.10
USD
7,0390
0.18
ALTIN
411,560
-0.22
CANLI BORSA
ÇALIŞMA HAYATI
Emekli
Çalışan Hakları
Personel Alımı
Uzmana Sor
KOBİ
Memur
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
OYUN
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
KORONAVİRÜS
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Haberler
»
Yaşam Haberleri
»
Samsun'da korkunç olay! Baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü
Samsun'da korkunç olay! Baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü
AA
| 12 Şubat 2021 Cuma - 19:01
| Son Güncelleme : 12 02 2021 - 20:16
Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı.
SONRA OKU
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, Kolay mevkisinde Derbent Baraj Gölü'ne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye
jandarma
ve
sağlık
ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan pikaptaki 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
ETİKETLER
Samsun
Bafra
pikap
SON HABERLER
Zonguldak'ta yüz yüze eğitime kar engeli
Ve beklenen kar yağışı başladı!
Ormanda mide bulandıran görüntü! Hamile şekilde yakalayıp...
Arabanın içinde 'Yanık kokusu geliyor' dedi sonrası korkunç!
Fenerbahçe'de Caner Erkin'den değişiklik tepkisi!
Erol Bulut: 'Futbolcularımı rahat bıraksınlar'
Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Arda Turan yanıtı!
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.
Detaylar için
veri politikamızı
inceleyebilirsiniz.
Onaylıyorum
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
SAĞLIK
EĞİTİM
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
HABER
RSS
WEB BİLDİRİMLERİ
©Copyright 2016
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve
haber
kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.