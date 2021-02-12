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Samsun'da korkunç olay! Baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 19:01 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 20:16

Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı.


Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, Kolay mevkisinde Derbent  Baraj Gölü'ne devrildi.
 
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan pikaptaki 4 kişiden  3'ünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
 
 Yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

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Samsun Bafra pikap
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