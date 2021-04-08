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Samsun'da flaş uzaktan eğitim kararı!

AA |  08 Nisan 2021 Perşembe - 22:33 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 22:35

Samsun'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışının önlenmesi amacıyla 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun  Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplanarak Kovid-19 salgını nedeniyle bir dizi  tedbir aldığı kaydedildi.
 
Kovid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Kovid-19 Bilimsel Danışma  Kurulunca yayınlanan risk haritasında Samsun'un çok yüksek risk grubunda yer alan  iller arasında bulunduğuna dikkati çekilen açıklama, şöyle devam etti:
 
"Salgının yayılmasını önlemek ve halkımızı hastalığın istenmeyen  etkilerinden korumak amacıyla ilimiz genelinde eğitim öğretim faaliyetleriyle  ilgili 12 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yeni tedbirlerin alınmasına  karar verilmiştir. Bu kapsamda ilimizde vaka sayısında artışın önlenmesi amacıyla  resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesi,  8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştır. 15 Şubat  itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde  anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitime devam  edilecektir. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim  okullarının yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin de devam etmesi kararı  alınmıştır."
 
Açıklamada, okul öncesi eğitim kurumlarında (bağımsız anaokulu) ve  okul bünyesinde bulunan ana sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerine devam  edeceği vurgulanarak, "8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme,  yetiştirme kursları ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime, 5, 6, 7, 9, 10 ve  11. sınıflarda uzaktan eğitime devam edilecektir." ifadesine yer verildi.
 

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Samsun koronavirüs vaka artışı
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