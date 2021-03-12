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Samsun'da flaş mesai saati kararı! 15 Mart'tan itibaren...

AA |  12 Mart 2021 Cuma - 18:44 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 18:44

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da alınan tedbirler kapsamında, kamu kurumlarında mesai saatleri yeniden düzenledi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunda kamu  kurumlarının mesai saatlerinin görüşüldüğü bildirdi.
 
Alınan karar doğrultusunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun  100'üncü maddesi kapsamında, kentte mesai saatlerinin 15 Mart 2021'den itibaren  09:00-12:30, 13:00-17:30 olarak uygulanacağı belirtildi.
 
Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı  olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerin saklı  olduğu kaydedildi.
 
Kamu kurumları, kontrollü normalleşme süreci kapsamında 08.30-12.30 ve  13.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyordu.

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