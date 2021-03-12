Samsun'da flaş mesai saati kararı! 15 Mart'tan itibaren...

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunda kamu kurumlarının mesai saatlerinin görüşüldüğü bildirdi.

Alınan karar doğrultusunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi kapsamında, kentte mesai saatlerinin 15 Mart 2021'den itibaren 09:00-12:30, 13:00-17:30 olarak uygulanacağı belirtildi.

Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu kaydedildi.

Kamu kurumları, kontrollü normalleşme süreci kapsamında 08.30-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyordu.