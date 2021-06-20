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Samsun'da denize giren genç boğuldu

AA |  20 Haziran 2021 Pazar - 22:52 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 22:52

Samsun'un Çarşamba ilçesinde serinlemek için denize giren genç boğuldu.


Alınan bilgiye göre, ailesiyle piknik yapmak için Hürriyet sahiline giden Murat Can Güngör (24), serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan genç, gözden kayboldu.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi ekipleri arama çalışmalarına başladı.
 
Ekipler yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaştı.
 
Cenaze, Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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