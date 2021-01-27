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Samsun'da cip su kanalına devrildi! 1'i ağır, 2 yaralı var

DHA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 9:37 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 9:37

Samsun'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, su kanalına devrildi; 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.


Samsun'da cip, kontrolden çıkıp su kanalına devrildi... Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 DGE 632 plakalı cip, kontrolden çıkıp su kanalına devrildi. 
 
Kazada, cipteki Erkan G. ile Kerim K. yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erkan G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
 
Polis ekipleri, araç sürücüsünün kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. 
 
 

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Samsun cip kaza
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