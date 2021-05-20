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Samsun'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

AA |  20 Mayıs 2021 Perşembe - 0:26 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 0:48

Samsun'un Çarşamba ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.


Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi’nde Şakir S, oğlu Serhat S.  ve Serhat S'nin kayınbiraderi Murat Y. arasında tartışma çıktı. Alacak verecek  meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup  birbirine silahla ateş etmeye başladı.
 
Çatışmada ağır yaralanan Serhat S. kaldırıldığı Çarşamba Devlet  Hastanesi’nde kurtarılamadı.
 
Yaralılardan Şakir S'nin tedavisi Çarşamba Devlet Hastanesi’nde devam  ederken, ağır yaralanan Murat Y. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun  Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
 

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Samsun Çarşamba akraba
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