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Samsun Canik TOKİ kura sonuçları 2020 - TOKİ Samsun Canik kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama

16 Haziran 2020 Salı - 9:28 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 9:28

Samsun Canik TOKi kura sonuçları araştırmaları Samsunlular tarafından başladı. Samsun İli Canik İlçesi 250 / 100000 Konut Toplu Projesi kapsamında 2+1 175, 3+1 75 konutun hak sahibi belirlenecek. 250 konutun hak sahibinin belirleneceği Sinop Canik TOKİ kura sonuçları, 10.00’da noter huzurunda canlı olarak çekilecek. Samsun Canik TOKİ kura sonuçları 2020, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile belli olacak. Peki, TOKİ Samsun kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Samsun Canik kura çekilişi ve Samsun TOKİ Canik çekilişi kura sonuçları sorgulama…


TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Samsunluların gözü bugün çekilecek Samsun Canik TOKİ kura sonuçlarında. Samsun Canik TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. TOKİ Samsun Canik kura sonuçlarıyla 250 kişi ev sahibi olacak.  2+1 175, 3+1 75 konutun çekilişi bugün saat 10.00’da yapılacak. Peki, Samsun Canik TOKİ kura sonuçları nereden canlı izlenecek? İşte TOKİ Samsun kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama…

SAMSUN CANİK TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Samsun kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’da yapılacak. TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ SAMSUN CANİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ SAMSUN CANİK KURA SONUÇLARI 2020

Samsun Canik kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

SAMSUN CANİK TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ SAMSUN PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

 

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