Samsun Canik TOKİ kura sonuçları 2020 - TOKİ Samsun Canik kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Samsunluların gözü bugün çekilecek Samsun Canik TOKİ kura sonuçlarında. Samsun Canik TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. TOKİ Samsun Canik kura sonuçlarıyla 250 kişi ev sahibi olacak. 2+1 175, 3+1 75 konutun çekilişi bugün saat 10.00’da yapılacak. Peki, Samsun Canik TOKİ kura sonuçları nereden canlı izlenecek? İşte TOKİ Samsun kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama…
SAMSUN CANİK TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Samsun kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’da yapılacak. TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ SAMSUN CANİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ SAMSUN CANİK KURA SONUÇLARI 2020
Samsun Canik kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
SAMSUN CANİK TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ SAMSUN PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.