Samsun Atakum TOKİ kura sonuçları 2020 – TOKİ Samsun Atakum kura sonuçları (950 konut) isim listesi!

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Samsunluların gözü bugün çekilecek Samsun Atakum TOKİ kura sonuçlarında. Samsun Atakum TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 665, 3+1 285 toplan 950 kişinin ev sahibi olacağı TOKİ Samsun Atakum kura sonuçları saat 12.00’de çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, Samsun Atakum TOKİ kura sonuçları nereden canlı izlenecek? İşte TOKİ Samsun Atakum kura sonuçları isim listesi 2020…
SAMSUN ATAKUM TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Samsun Atakum kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 12.00’de yapılacak çekiliş, tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ SAMSUN ATAKUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ SAMSUN ATAKUM KURA SONUÇLARI 2020
Samsun Atakum kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
SAMSUN ATAKUM TOKİ KURA SONUÇLARI
ATAKUM TOKİ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.