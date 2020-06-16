Samsun Atakum TOKİ kura sonuçları 2020 – TOKİ Samsun Atakum kura sonuçları (950 konut) isim listesi!

Samsun İli Atakum İlçesi 950 / 100000 Konut Toplukonut Projesi Samsunlular tarafından başladı. Samsun Atakum TOKİ kura çekilişi sonunda, 2+1 665, 3+1 285 konutun hak sahibi belli olacak. 950 konutun hak sahibinin belirleneceği Sinop Atakum TOKİ kura sonuçları, 12.00’de noter huzurunda canlı olarak çekilecek çekilişin ardından belli olacak. TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile 950 kişi konut sahibi olacak. Peki, TOKİ Samsun Atakum kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? İşte Samsun Atakum TOKİ kura çekilişi ve Samsun TOKİ Atakum kura sonuçları sorgulama…

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Samsunluların gözü bugün çekilecek Samsun Atakum TOKİ kura sonuçlarında. Samsun Atakum TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, yakından takip ediliyor. 2+1 665, 3+1 285 toplan 950 kişinin ev sahibi olacağı TOKİ Samsun Atakum kura sonuçları saat 12.00’de çekilecek kura ile belirlenecek. Peki, Samsun Atakum TOKİ kura sonuçları nereden canlı izlenecek? İşte TOKİ Samsun Atakum kura sonuçları isim listesi 2020…

SAMSUN ATAKUM TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ Samsun Atakum kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 12.00’de yapılacak çekiliş, tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ SAMSUN ATAKUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ SAMSUN ATAKUM KURA SONUÇLARI 2020

Samsun Atakum kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

SAMSUN ATAKUM TOKİ KURA SONUÇLARI

ATAKUM TOKİ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.